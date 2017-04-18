В Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление М.Ле Пен

Инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа. Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана немедленно отвела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также остановила охрана.

М.Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о "полном смещение ценностей" и назвала себя "единственной женщиной, которая защищает женщин".

Напомним, что несколько сотен человек прошли маршем в северной части Парижа в понедельник, 17 апреля, чтобы выразить протест против кандидата в президенты Франции, лидера правопопулистской и евроскептической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.