У паралімпійському селищі відбулася церемонія підняття українського прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Пхьончхані (Південна Корея) відбулася церемонія підняття українського прапору напередодні старту ХІІ зимових Паралімпійських ігор, передає УНН з посиланням на сторінку UA:Спорт в Facebook.
В паралімпійському селищі Пхьончхану пройшов захід з приводу підняття прапорів на якому з'явився і "синьо-жовтий" стяг на вершині флагштока. Церемонія відбулася на спеціальній площі, де зібралися спортсмени і тренери української збірної.
Зазначимо, що на ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представлятиме команда складом у 30 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 10 – спортсменів-лідерів (гайдів).
Нагадаємо, що призові за медалі українським паралімпійцям були прирівняні із учасниками Олімпійських ігор-2018.
Як повідомляв УНН, українці вирушили на Паралімпіаду, яка проходитиме з 9 по 18 березня.