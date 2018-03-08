В Паралимпийской деревне состоялась церемония поднятия украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) состоялась церемония поднятия украинского флага накануне старта ХИИ зимних Паралимпийских игр, передает УНН со ссылкой на страницу UA Спорт в Facebook.
В Паралимпийской деревне Пхенчхан прошло мероприятие по поводу поднятия флагов на котором появился "сине-желтый" флаг на вершине флагштока. Церемония состоялась на специальной площади, где собрались спортсмены и тренеры украинской сборной.
Отметим, что на XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда составом в 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 10 - спортсменов-лидеров (гайдов).
Напомним, что призовые за медали украинским паралимпийцам были приравнены с участниками Олимпийских игр-2018.
Как сообщал УНН, украинцы отправились на Паралимпиаду, которая будет проходить с 9 по 18 марта.