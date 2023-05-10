У параді в хабаровську взяв участь полковник, який наказував убивати мирних жителів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У військовому параді в хабаровську взяв участь полковник омурбеков, який віддавав накази убивати мирних жителів в Україні. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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Журналісти видання "Важливих історій" помітили участь полковника азатбека омурбекова у параді Перемоги.
азатбек омурбеков командував 64 мотострілецькою бригадою на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Цей підрозділ серед інших брав участь в окупації Київської області.
Так, під командуванням омурбекова в Україні воював, зокрема, данило фролкін — військовослужбовець, який зізнався у вбивстві мирного жителя Київської області.
"Цьому командуванню намагалися пояснити, що ми більше в наступ не підемо. омурбеков [після цього] почав пацанів бити, на кшталт вони слабаки, нецензурною лайкою їх покривав просто. Одному прикладом по обличчю вдарив, другому пістолет приставив до чола, сказав: "Я зараз тебе взагалі застрелю і мені взагалі нічого за це не буде", - зазначив фролкін.
За словами інших військових рф, омурбеков наказував стріляти по машинах з цивільними, а також вбивати "всіх, у кого знайдуть телефони".
"Ми стояли у лісосмузі за Андріївкою. Нас обстрілювали, і їхали в якийсь момент цивільні. І [омурбеков] сказав: "Всіх під обстріл", - розповів один з російських військових.
Нагадаємо
ФБР співпрацює з Україною у зборі доказів російських воєнних злочинів.