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В параде в хабаровске принял участие полковник, который приказывал убивать мирных жителей в Украине

В параде в хабаровске принял участие полковник, который приказывал убивать мирных жителей в Украине

Киев • УНН

 • 1349935 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В военном параде в хабаровске принял участие полковник омурбеков, который отдавал приказы убивать мирных жителей в Украине. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

Журналисты издания "Важных историй" заметили участие полковника азатбека омурбекова в параде Победы.

азатбек омурбеков командовал 64 мотострелковой бригадой в начале российского полномасштабного вторжения в Украину. Это подразделение среди прочих участвовало в оккупации Киевской области.

Так, под командованием омурбекова в Украине воевал, в частности, даниил фролкин — военнослужащий, который признался в убийстве мирного жителя киевской области.

"Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. омурбеков [после этого] начал пацанов бить, типа они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, второму пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", - отметил фролкин.

По словам других военных рф, омурбеков приказывал стрелять по машинам с гражданскими, а также убивать "всех, у кого найдут телефоны".

"Мы стояли в лесополосе за Андреевкой. Нас обстреливали, и ехали в какой-то момент гражданские. И [омурбеков] сказал: "Всех под обстрел", - рассказал один из российских военных.

Напомним

ФБР сотрудничает с Украиной в сборе доказательств российских военных преступлений.

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