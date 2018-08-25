У Папуа-Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, люди залишають свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Папуа-Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, через що 2000 людей довелося покинути свої будинки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Острів Манама, на якому розташований вулкан, всього 10 кілометрів в ширину, біля нього проживають близько 9000 людей.
У Центрі з надзвичайних ситуацій запевняють, що три села на Манамі розташовані на шляху руху лави. В результаті виверження в повітря піднявся стовп попелу заввишки в 15 кілометрів. Попелу було так багато, що під його вагою руйнуються дерева.
Інформації про загиблих і постраждалих немає, але людей закликають триматися подалі від небезпечної зони. Хоч активна фаза завершилася, все ще може повторитися.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,6 зафіксовано в середу поблизу вулкана Танага в американському штаті Аляска. Даних про потерпілих або руйнування від цього поштовху на даний момент немає.