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У Папуа-Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, люди залишають свої будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Папуа-Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, через що 2000 людей довелося покинути свої будинки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У Папуа-Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, люди залишають свої будинки

Острів Манама, на якому розташований вулкан, всього 10 кілометрів в ширину, біля нього проживають близько 9000 людей.

У Центрі з надзвичайних ситуацій запевняють, що три села на Манамі розташовані на шляху руху лави. В результаті виверження в повітря піднявся стовп попелу заввишки в 15 кілометрів. Попелу було так багато, що під його вагою руйнуються дерева.

Інформації про загиблих і постраждалих немає, але людей закликають триматися подалі від небезпечної зони. Хоч активна фаза завершилася, все ще може повторитися.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,6 зафіксовано в середу поблизу вулкана Танага в американському штаті Аляска. Даних про потерпілих або руйнування від цього поштовху на даний момент немає.

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