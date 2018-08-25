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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана, люди покидают свои дома

Киев • УНН

 • 9069 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана, из-за чего 2000 людей пришлось покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

В Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана, люди покидают свои дома

Остров Манам, на котором расположен вулкан, всего 10 километров в ширину, возле него проживают около 9000 людей.

В Центре по чрезвычайным ситуациям уверяют, что три села на Манаме расположены на пути движения лавы. В результате извержения в воздух поднялся столб пепла, высотой в 15 километров. Пепла было так много, что под его весом рушатся деревья.

Информации о погибших и пострадавших нет, но людей призывают держаться подальше от опасной зоны. Хоть активная фаза завершилась, все еще может повториться.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду вблизи вулкана Танага в американском штате Аляска. Данных о пострадавших или разрушениях от этого толчка на данный момент нет.

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