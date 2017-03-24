У паливному тендері Міноборони перемогу отримав маловідомий посередник "ЄФГ Трейдинг"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У паливному тендері Міноборони, що пройшов за переговорною процедурою, перемогу отримали дві компанії — ТОВ “ЄФГ Трейдинг” і “Сокар”, поділивши між собою 4 лоти. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель “ProZorro”, передає УНН.
Загальний об’єм вказаної закупівлі склав 20,1 тис. т авіаційного палива. З них, “Сокар” має поставити — 9 тис. т за ціною. Решту — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”.
Вартість тендерної закупівлі склала близько 400 млн грн.
У вказаних тендерах учать також взяла компанія ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, яка тривалий час блокувала процедуру закупівлі, і згідно даних Реєстру Мін'юсту, до паливного ринку не має жодного відношення. За КВЕДом ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” має право на оптову торгівлю продуктами харчування: овочами, рибою, молюсками та консервами.
Нагадаємо, через штучне блокування ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” тендерної процедури МО, всі охочі учасники з 7 по 18 березня були позбавлені можливості подати свої пропозиції.
Кінцевий термін подачі заявок сплив 18 березня о 18:00, а саму тендерну процедуру АМКУ розблокував лише 20 березня, коли таки “розглянув” скаргу ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, а точніше навіть не скаргу, а повідомлення цієї компанії про те, що вона раптово вирішила свою скаргу відкликати.
22 березня, відбулося засідання тендерного комітету Міноборони, який через тривале блокування процедури закупівлі мав би прийняти рішення про продовження терміну для збору заявок бажаючих операторів зіграти в тендер. Однак такого рішення з невідомих причин прийнято не було.
23 березня, МО таки провів тендерну закупівлю авіаційного палива за переговорною процедурою, не зваживши жодним чином на аргументи представників різних провідних трейдерів пального про те, що вони штучно були не допущені до тендеру.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, поінформовані джерела раніше прогнозували, що перемогу у переговорних тендерах МО віддадуть маловідомим ринку структурам, зокрема, і “ЄФГ ТРЕЙДИНГ” (заснована у 2016 році).