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В топливном тендере Минобороны победу одержал малоизвестный посредник "ЕФГ Трейдинг"

В топливном тендере Минобороны победу одержал малоизвестный посредник "ЕФГ Трейдинг"

Киев • УНН

 • 8636 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В топливном тендере Минобороны, прошедшем по переговорной процедуре, победу одержали две компании - ООО "ЕФГ Трейдинг" и "Сокар", поделив между собой 4 лота. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "ProZorro", передает УНН.

Общий объем указанной закупки составил 20,1 тыс. т авиационного топлива. Из них, "Сокар" должен поставить - 9 тыс. т по цене. Остальные - ООО "ЕФГ Трейдинг".

Стоимость тендерной закупки составила около 400 млн грн.

В указанных тендерах участие также приняла компания ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР", которая длительное время блокировала процедуру закупки, и по данным Реестра Минюста, к топливному рынку не имеет никакого отношения. По КВЭД ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР" имеет право на оптовую торговлю продуктами питания: овощами, рыбой, моллюсками и консервами.

Напомним, из-за искусственного блокирования ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР" тендерной процедуры МО, все желающие участники с 7 по 18 марта были лишены возможности подать свои предложения.

Конечный срок подачи заявок истек 18 марта в 18:00, а саму тендерную процедуру АМКУ разблокировал только 20 марта, когда же "рассмотрел" жалобу ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР", а точнее даже не жалобу, а сообщение этой компании о том, что она внезапно решила свою жалобу отозвать.

22 марта состоялось заседание тендерного комитета Минобороны, который из-за длительного блокирования процедуры закупки должен принять решение о продлении срока для сбора заявок желающих операторов участвовать в тендере. Однако такое решение по неизвестным причинам принято не было.

23 марта МО провело тендерную закупку авиационного топлива по переговорной процедуре, не приняв никаких аргументов представителей различных ведущих трейдеров топлива о том, что они искусственно были не допущены к тендеру.

Также напомним, как сообщал УНН, информированные источники ранее прогнозировали, что победу в переговорных тендерах МО отдадут малоизвестным рынку структурам, в частности, и "ЕФГ ТРЕЙДИНГ" (основана в 2016 году).

Украинские Национальные Новости

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