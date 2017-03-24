В топливном тендере Минобороны победу одержал малоизвестный посредник "ЕФГ Трейдинг"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В топливном тендере Минобороны, прошедшем по переговорной процедуре, победу одержали две компании - ООО "ЕФГ Трейдинг" и "Сокар", поделив между собой 4 лота. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "ProZorro", передает УНН.
Общий объем указанной закупки составил 20,1 тыс. т авиационного топлива. Из них, "Сокар" должен поставить - 9 тыс. т по цене. Остальные - ООО "ЕФГ Трейдинг".
Стоимость тендерной закупки составила около 400 млн грн.
В указанных тендерах участие также приняла компания ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР", которая длительное время блокировала процедуру закупки, и по данным Реестра Минюста, к топливному рынку не имеет никакого отношения. По КВЭД ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР" имеет право на оптовую торговлю продуктами питания: овощами, рыбой, моллюсками и консервами.
Напомним, из-за искусственного блокирования ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР" тендерной процедуры МО, все желающие участники с 7 по 18 марта были лишены возможности подать свои предложения.
Конечный срок подачи заявок истек 18 марта в 18:00, а саму тендерную процедуру АМКУ разблокировал только 20 марта, когда же "рассмотрел" жалобу ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР", а точнее даже не жалобу, а сообщение этой компании о том, что она внезапно решила свою жалобу отозвать.
22 марта состоялось заседание тендерного комитета Минобороны, который из-за длительного блокирования процедуры закупки должен принять решение о продлении срока для сбора заявок желающих операторов участвовать в тендере. Однако такое решение по неизвестным причинам принято не было.
23 марта МО провело тендерную закупку авиационного топлива по переговорной процедуре, не приняв никаких аргументов представителей различных ведущих трейдеров топлива о том, что они искусственно были не допущены к тендеру.
Также напомним, как сообщал УНН, информированные источники ранее прогнозировали, что победу в переговорных тендерах МО отдадут малоизвестным рынку структурам, в частности, и "ЕФГ ТРЕЙДИНГ" (основана в 2016 году).