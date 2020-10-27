У Пакистані в релігійній школі стався вибух, є жертви

"У результаті вибуху в релігійній школі у пакистанському місті Пешавар є жертви, багато поранених. За даними поліції, загинули щонайменше семеро осіб. Вибух стався під час занять", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив один із поліцейських на місці події, серед загиблих є діти різного віку. У класі було близько 60 осіб. Представник поліції заявив, що хтось проніс в учбове приміщення сумку із бомбою, після чого покинув будівлю.

Нагадаємо, у Пакистані в неділю під час масштабного мітингу опозиції у місті Кетті в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули принаймні три людини.