В Пакистане в религиозной школе произошел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В религиозной школе в пакистанском городе Пешавар произошел взрыв, по меньшей мере 7 человек погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
"В результате взрыва в религиозной школе в пакистанском городе Пешавар есть жертвы, много раненых. По данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек. Взрыв произошел во время занятий", - говорится в сообщении.
По данным издания Dawn, по меньшей мере семь человек погибли и более 110 получили ранения в результате взрыва.
Как сообщил один из полицейских на месте происшествия, среди погибших есть дети разного возраста. В классе было около 60 человек. Представитель полиции заявил, что кто-то пронес в учебное помещение сумку с бомбой, после чего покинул здание.
Напомним, в Пакистане в воскресенье во время масштабного митинга оппозиции в городе Кэтти в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли по крайней мере три человека.