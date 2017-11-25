У Пакистані при розгоні демонстрантів постраждали не менше 170 людей

Як повідомляється, під час зіткнень з протестувальниками після того, як була почата операція з розгону акції протесту в Ісламабаді в суботу вранці, загинув поліцейський в результаті удару по голові.

"Наразі поранено не менше 170 осіб, включаючи 30 поліцейських і 14 співробітників спецпідрозділу", - йдеться в повідомленні.

У столиці Пакистану протягом тижня проходять масові протести. Приводом для них послужило рішення влади внести суперечливі поправки до закону про вибори. Відповідно до цього закону кандидати з числа мусульман раніше зобов'язані були підписувати заяву, в якій підтверджували згоду з непохитністю ісламського віровчення.