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У Пакистані при розгоні демонстрантів постраждали не менше 170 людей

У Пакистані при розгоні демонстрантів постраждали не менше 170 людей

Київ • УНН

 • 12237 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще 170 отримали поранення в результаті поліцейської операції з розгону демонстрантів в пакистанському Ісламабаді. Про це повідомляє Geo TV, передає УНН.

Як повідомляється, під час зіткнень з протестувальниками після того, як була почата операція з розгону акції протесту в Ісламабаді в суботу вранці, загинув поліцейський в результаті удару по голові.

"Наразі поранено не менше 170 осіб, включаючи 30 поліцейських і 14 співробітників спецпідрозділу", - йдеться в повідомленні.

У столиці Пакистану протягом тижня проходять масові протести. Приводом для них послужило рішення влади внести суперечливі поправки до закону про вибори. Відповідно до цього закону кандидати з числа мусульман раніше зобов'язані були підписувати заяву, в якій підтверджували згоду з непохитністю ісламського віровчення.

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