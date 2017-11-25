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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82148 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74783 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81686 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88493 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120175 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 145668 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107409 просмотра

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В Пакистане при разгоне демонстрантов пострадали не менее 170 человек

В Пакистане при разгоне демонстрантов пострадали не менее 170 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще 170 получили ранения в результате полицейской операции по разгону демонстрантов в пакистанском Исламабаде. Об этом сообщает Geo TV, передает УНН.

Как сообщается, во время столкновений с протестующими после того, как была начата операция по разгону акции протеста в Исламабаде в субботу утром, погиб полицейский в результате удара по голове.

"На данный момент ранено не менее 170 человек, включая 30 полицейских и 14 сотрудников спецподразделения", - говорится в сообщении.

В столице Пакистана в течение недели проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести противоречивые поправки в закон о выборах. В соответствии с этим законом кандидаты из числа мусульман ранее обязаны были подписывать заявление, в котором подтверждали согласие с непреложностью исламского вероучения.

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