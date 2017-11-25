В Пакистане при разгоне демонстрантов пострадали не менее 170 человек

Как сообщается, во время столкновений с протестующими после того, как была начата операция по разгону акции протеста в Исламабаде в субботу утром, погиб полицейский в результате удара по голове.

"На данный момент ранено не менее 170 человек, включая 30 полицейских и 14 сотрудников спецподразделения", - говорится в сообщении.

В столице Пакистана в течение недели проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести противоречивые поправки в закон о выборах. В соответствии с этим законом кандидаты из числа мусульман ранее обязаны были подписывать заявление, в котором подтверждали согласие с непреложностью исламского вероучения.