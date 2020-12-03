У Омбудсмена занепокоєні ситуацією з тестуванням на COVID-19 у будинках для людей похилого віку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Уповноваженої Верховної Ради з прав людини повідомляють про недостатнє тестування на COVID-19 мешканців інтернатних закладів соціального захисту населення. Крім того, керівництво цих установ порушує встановлені алгоритми тестування своїх підопічних. Про це УНН повідомили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Мова йде про заклади, де проживають люди похилого віку та особи з інвалідністю.

“Під час здійснення візитів національного превентивного механізму встановлено, що всупереч алгоритму дій керівники інтернатних закладів соціального захисту населення не завжди приймають рішення про здійснення тестування вищезазначених осіб”, — зазначили у секретаріаті.

Так, у Радомишльському психоневрологічному інтернаті під час перевірки було виявлено двох підопічних з ознаками респіраторної хвороби, високою температурою та низьким вмістом кисню в крові. Зазначається, що відповідно до встановленого алгоритму, керівництво закладу не викликало швидку та не ізолювало хворих.

Варто зазначити, що в закладах такого типу в Україні передбачено лабораторне тестування особи на коронавірус за наявності симптомів COVID-19. У європейських же країнах усіх підопічних закладів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю тестують регулярно та масово, щоб запобігти спалаху COVID-19 серед вразливих груп ризику.

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