В Омбудсмена обеспокоены ситуацией с тестированием на COVID-19 в домах престарелых

Речь идет о заведениях, где проживают пожилые люди и лица с инвалидностью.

“При осуществлении визитов национального превентивного механизма установлено, что вопреки алгоритму действий руководители интернатных учреждений социальной защиты населения не всегда принимают решение о проведении тестирования вышеупомянутых лиц”, — отметили в секретариате.

Так, в Радомышльском психоневрологическом интернате при проверке были обнаружены два подопечных с признаками респираторной болезни, высокой температурой и низким содержанием кислорода в крови. Отмечается, что в соответствии с установленным алгоритмом, руководство заведения не вызвало скорую и не изолировало больных.

Стоит отметить, что в заведениях такого типа в Украине предусмотрено лабораторное тестирование человека на коронавирус при наличии симптомов COVID-19. В европейских же странах всех подопечных учреждений для пожилых людей и лиц с инвалидностью тестируют регулярно и массово, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 среди уязвимых групп риска.