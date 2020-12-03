В Омбудсмена обеспокоены ситуацией с тестированием на COVID-19 в домах престарелых

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Уполномоченной Верховной Рады по правам человека сообщают о недостаточном тестировании на COVID-19 жителей интернатных учреждений социальной защиты населения. Кроме того, руководство этих учреждений нарушает установленные алгоритмы тестирования своих подопечных. Об этом сообщили УНН в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Речь идет о заведениях, где проживают пожилые люди и лица с инвалидностью.

“При осуществлении визитов национального превентивного механизма установлено, что вопреки алгоритму действий руководители интернатных учреждений социальной защиты населения не всегда принимают решение о проведении тестирования вышеупомянутых лиц”, — отметили в секретариате.

Так, в Радомышльском психоневрологическом интернате при проверке были обнаружены два подопечных с признаками респираторной болезни, высокой температурой и низким содержанием кислорода в крови. Отмечается, что в соответствии с установленным алгоритмом, руководство заведения не вызвало скорую и не изолировало больных.

Стоит отметить, что в заведениях такого типа в Украине предусмотрено лабораторное тестирование человека на коронавирус при наличии симптомов COVID-19. В европейских же странах всех подопечных учреждений для пожилых людей и лиц с инвалидностью тестируют регулярно и массово, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 среди уязвимых групп риска.

Украинские Национальные Новости

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