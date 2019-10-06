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В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Морський тральщик ВМФ Росії “Іван Антонов” прибув в окупованих Севастополь після переходу через Атлантику. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, передає УНН.

В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ

“Прибуття морського тральщика „Іван Антонов“ до місця базування до Севастополя після недавнього переходу через Атлантику”, — сказано в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у вересні кораблі Чорноморського флоту Росії з анексованого Севастополя провели в Чорному морі навчання з “вогневого ураження корабельних груп і вогневих точок противодесантной оборони умовного противника”.

Як повідомляв УНН, згідно з даними розвідки, станом на середину липня в Чорному морі перебувало 37 кораблів, у тому числі 4 підводні човни Чорноморського флоту Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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