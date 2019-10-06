В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Морський тральщик ВМФ Росії “Іван Антонов” прибув в окупованих Севастополь після переходу через Атлантику. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, передає УНН.
“Прибуття морського тральщика „Іван Антонов“ до місця базування до Севастополя після недавнього переходу через Атлантику”, — сказано в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, у вересні кораблі Чорноморського флоту Росії з анексованого Севастополя провели в Чорному морі навчання з “вогневого ураження корабельних груп і вогневих точок противодесантной оборони умовного противника”.
Як повідомляв УНН, згідно з даними розвідки, станом на середину липня в Чорному морі перебувало 37 кораблів, у тому числі 4 підводні човни Чорноморського флоту Російської Федерації.