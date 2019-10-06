В оккупированный Севастополь прибыл военный корабль РФ

“Прибытие морского тральщика „Иван Антонов“ к месту базирования в Севастополь после недавнего перехода через Атлантику”, — сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, в сентябре корабли Черноморского флота России из аннексированного Севастополя провели в Черном море учения по “огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника”.

Как сообщал УНН, согласно данным разведки, по состоянию на середину июля в Черном море находилось 37 кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.