В оккупированный Севастополь прибыл военный корабль РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Морской тральщик ВМФ Росси “Иван Антонов” прибыл в окупированный Севастополь после перехода через Атлантику. Об этом сообщает Министерство обороны России, передаёт УНН.
“Прибытие морского тральщика „Иван Антонов“ к месту базирования в Севастополь после недавнего перехода через Атлантику”, — сказано в сообщении Минобороны.
Напомним, в сентябре корабли Черноморского флота России из аннексированного Севастополя провели в Черном море учения по “огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника”.
Как сообщал УНН, согласно данным разведки, по состоянию на середину июля в Черном море находилось 37 кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.