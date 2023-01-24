У окремих населених пунктах Луганщини, відзначається зменшення кількості окупантів

Деталі

Протягом 10 днів, у окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника.

"До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу", - інформує Генштаб ЗСУ.

Доповнення

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил рф.