В отдельных населенных пунктах Луганщины, отмечается уменьшение количества оккупантов

Детали

В течение 10 дней, в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника.

"К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", - информирует Генштаб ВСУ.

Дополнение

По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил рф.