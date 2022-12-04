Необов'язково прив'язуватися до днів тижня: Гуменюк про нову атаку росії

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"Цілком імовірно, що (російські військові – ред.) готуються та вичікують. Ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов, імовірно, можуть бути для них додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати атаку", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що нові масовані удари готуються і можуть статися будь-якого дня.

"Необов'язково прив'язуватися до понеділка, вівторка, середи, або чекати на четвер. Треба розуміти, що будь-якої миті – особливо, коли такий ресурс ракет напоготові у морі, і авіація також проявляє певну активність, за якою ми стежимо. Це цілком імовірно будь-якої миті. Пам'ятаємо, що для них ні день, ні ніч не мають значення. Їхня задача – терор", – додала речниця.

Нагадаємо

1 грудня Наталія Гуменюк повідомила, що демонстративна підготовка росії до масованої ракетної атаки може бути психологічним тиском на українців.