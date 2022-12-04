Необязательно привязываться ко дням недели: Гуменюк о новой атаке россии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов ответила, когда от россии следует ожидать нновую массированную атаку на Украину, передает УНН.
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"Вполне вероятно, что (российские военные – ред.) готовятся и выжидают. Мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий, вероятно, может быть для них дополнительным фактором, когда они захотят применить атаку", – сказала Гуменюк.
Она отметила, что новые массированные удары готовятся и могут произойти в любой день.
"Необязательно привязываться к понедельнику, вторнику, среде, или ждать четверга. Надо понимать, что в любой момент – особенно, когда такой ресурс ракет наготове в море, и авиация также проявляет определенную активность, за которой мы следим. Это вполне вероятно в любой момент. Помним, что для них ни день, ни ночь не имеют значения. Их задача – террор", – добавила спикер.
Напомним
В четверг, 1 декабря, Наталья Гуменюк сообщила, что демонстративная подготовка россии к массированной ракетной атаке может оказаться психологическим давлением на украинцев.