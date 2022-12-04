Необязательно привязываться ко дням недели: Гуменюк о новой атаке россии

Детали

"Вполне вероятно, что (российские военные – ред.) готовятся и выжидают. Мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий, вероятно, может быть для них дополнительным фактором, когда они захотят применить атаку", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что новые массированные удары готовятся и могут произойти в любой день.

"Необязательно привязываться к понедельнику, вторнику, среде, или ждать четверга. Надо понимать, что в любой момент – особенно, когда такой ресурс ракет наготове в море, и авиация также проявляет определенную активность, за которой мы следим. Это вполне вероятно в любой момент. Помним, что для них ни день, ни ночь не имеют значения. Их задача – террор", – добавила спикер.

Напомним

В четверг, 1 декабря, Наталья Гуменюк сообщила, что демонстративная подготовка россии к массированной ракетной атаке может оказаться психологическим давлением на украинцев.