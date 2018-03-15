У ОЕСР розповіли про допомогу Україні в антикорупційній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні працює проект технічної допомоги ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) в антикорупційній сфері, спрямований насамперед на боротьбу з корупцією на топ-рівні, а також у сфері бізнесу. Про це заявила під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політки радник з питань боротьби з корупцією в Україні в ОЕСР Марина Цапок, передає кореспондент УНН.
"Проект технічної допомоги ОЕСР для України в антикорупційній сфері спрямований насамперед на боротьбу з топ-корупцією, а також боротьбу з корупцією у бізнес сфері", - зазначила Цапок.
У цьому контексті, за її словами, ОЕСР були першими, хто оперативно підтримав створення НАБУ та розробив транспарентні правила відбору його співробітників. ОЕСР також підтримали створення Агенції з розшуку та повернення активів. Для неї ОЕСР також розробляли процедури відбору працівників та вторинне законодавство.
Цапок також додала, що в ОЕСР задоволені тим, що відбувається в приватному секторі, зокрема високо оцінюють роботу Офісу бізнес-омбудсмена.
Раніше ОЕСР назвала пріоритетом співпраці з Україною реформу нафтогазових держпідприємств.