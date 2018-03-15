В ОЭСР рассказали о помощи Украине в антикоррупционной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине работает проект технической помощи ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в антикоррупционной сфере, направленный прежде всего на борьбу с коррупцией на топ-уровне, а также в сфере бизнеса. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политке советник по вопросам борьбы с коррупцией в Украине в ОЭСР Марина Цапок, передает корреспондент УНН.
"Проект технической помощи ОЭСР для Украины в антикоррупционной сфере направлен прежде всего на борьбу с топ-коррупцией, а также на борьбу с коррупцией в бизнес сфере", - отметила Цапок.
В этом контексте, по ее словам, ОЭСР были первыми, кто оперативно поддержал создание НАБУ и разработал транспарентные правила отбора его сотрудников. ОЭСР также поддержали создание Агентства по розыску и возвращению активов. Для нее ОЭСР также разрабатывали процедуры отбора работников и вторичное законодательство.
Цапок также добавила, что в ОЭСР довольны тем, что происходит в частном секторе, в частности высоко оценивают работу Офиса бизнес-омбудсмена.
Ранее ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий.