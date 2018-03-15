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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25371 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40109 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45025 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94298 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В ОЭСР рассказали о помощи Украине в антикоррупционной сфере

В ОЭСР рассказали о помощи Украине в антикоррупционной сфере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине работает проект технической помощи ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в антикоррупционной сфере, направленный прежде всего на борьбу с коррупцией на топ-уровне, а также в сфере бизнеса. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политке советник по вопросам борьбы с коррупцией в Украине в ОЭСР Марина Цапок, передает корреспондент УНН.

"Проект технической помощи ОЭСР для Украины в антикоррупционной сфере направлен прежде всего на борьбу с топ-коррупцией, а также на борьбу с коррупцией в бизнес сфере", - отметила Цапок.

В этом контексте, по ее словам, ОЭСР были первыми, кто оперативно поддержал создание НАБУ и разработал транспарентные правила отбора его сотрудников. ОЭСР также поддержали создание Агентства по розыску и возвращению активов. Для нее ОЭСР также разрабатывали процедуры отбора работников и вторичное законодательство.

Цапок также добавила, что в ОЭСР довольны тем, что происходит в частном секторе, в частности высоко оценивают работу Офиса бизнес-омбудсмена.

Ранее ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий.

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