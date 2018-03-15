В ОЭСР рассказали о помощи Украине в антикоррупционной сфере

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине работает проект технической помощи ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в антикоррупционной сфере, направленный прежде всего на борьбу с коррупцией на топ-уровне, а также в сфере бизнеса. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политке советник по вопросам борьбы с коррупцией в Украине в ОЭСР Марина Цапок, передает корреспондент УНН.