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У НЗСУ роз'яснили питання фінансування медзакладів для допомоги при інфаркті та інсульті

У НЗСУ роз'яснили питання фінансування медзакладів для допомоги при інфаркті та інсульті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Національна служба здоров’я України розпочне укладання договорів з медичними закладами, які законтрактовані НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту та інфаркту, наступного тижня. Щодо закладів, які претендують на перехідне фінансування, то незалежно від часу укладання договору фінансування за підвищеними тарифами буде з 1 липня. Про це під час брифінгу повідомила очільниця НСЗУ Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, коли медзаклади отримають фінансування за підвищеним тарифом на екстрену допомогу з інфаркту та інсульту, а також додаткове фінансування для тих медзакладів, які за програмою медгарантій отримали менше, ніж мали за державною субвенцією, Мовчан зазначила: "НСЗУ розпочне укладання договорів з центрами екстреної медичної допомоги і з лікарнями, які законтрактовані НСЗУ на надання послуг з інсульту, інфаркту, наступного тижня".

"Щодо закладів, які претендують на перехідне фінансування, для того, щоб НСЗУ могла розпочати процес контрактування, ці заклади мають подати до НСЗУ свої плани розвитку за затвердженою МОЗ формою. Зараз розробка цієї форми триває у МОЗ, надалі за цією формою має бути складений план, план затверджений госпітальною радою, поданий до НСЗУ, і після цього ми починаємо контрактування… У незалежності від того, коли буде укладений договір, фінансування заклади отримують за цими підвищеними тарифами з 1 липня", - додала вона.

Додамо, в Україні з 1 квітня 2020 року у повному обсязі запрацювала Програма медичних гарантій. Це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед цього переліку виділено п’ять пріоритетних послуг, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом. До пріоритетів належать: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Нагадаємо, за два місяці Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,6 млрд гривень за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього

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