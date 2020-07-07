В НЗСУ разъяснили вопрос финансирования медучреждений для помощи при инфаркте и инсульте

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальная служба здоровья Украины начнет заключение договоров с медицинскими учреждениями, которые законтрактованы НСЗУ на оказание услуг по лечению инсульта и инфаркта, на следующей неделе. Что касается заведений, претендующих на переходное финансирование, то независимо от времени заключения договора финансирование по повышенным тарифам будет с 1 июля. Об этом во время брифинга сообщила руководительница НСЗУ Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.