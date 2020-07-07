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В НЗСУ разъяснили вопрос финансирования медучреждений для помощи при инфаркте и инсульте

Киев  •  УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальная служба здоровья Украины начнет заключение договоров с медицинскими учреждениями, которые законтрактованы НСЗУ на оказание услуг по лечению инсульта и инфаркта, на следующей неделе. Что касается заведений, претендующих на переходное финансирование, то независимо от времени заключения договора финансирование по повышенным тарифам будет с 1 июля. Об этом во время брифинга сообщила руководительница НСЗУ Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, когда медучреждения получат финансирование по повышенному тарифу на экстренную помощь по инфаркту и инсульту, а также дополнительное финансирование для тех медучреждений, которые по программе медгарантий получили меньше, чем должны были пр государственной субвенции, Мовчан отметила: "НСЗУ начнет заключение договоров с центрами экстренной медицинской помощи и с больницами, которые законтрактованы НСЗУ на оказание услуг по инсульту, инфаркту, на следующей неделе".

"Что касается заведений, претендующих на переходное финансирование, для того, чтобы НСЗУ могла начать процесс контрактации, эти заведения должны подать в НСЗУ свои планы развития по утвержденной Минздравом форме. Сейчас разработка этой формы продолжается в Минздраве, в дальнейшем по этой форме должен быть составлен план, план утвержден госпитальным советом, подан в НСЗУ, и после этого мы начинаем контрактирование... В независимости от того, когда будет заключен договор, финансирование учреждения получают по этим повышенным тарифам с 1 июля", - добавила она.

Добавим, в Украине с 1 апреля 2020 года в полном объеме заработала Программа медицинских гарантий. Это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно. Среди этого перечня выделено пять приоритетных услуг, которые НСЗУ оплатит по повышенному тарифу. К приоритетам относятся: лечение острого инфаркта миокарда; лечение острого мозгового инсульта; помощь при родах; неонатальная помощь; эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Напомним, за два месяца Национальная служба здоровья Украины выплатила более 1,6 млрд гривен за предоставление медицинских учреждений помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

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