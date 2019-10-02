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У Нью-Йорку слово "нелегал" визнали образою та ввели штраф за нього до 250 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 10400 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Влада Нью-Йорка ввели штрафи до 250 тисяч доларів за вживання словосполучень “нелегальний приїжджий” (illegal alien), “нелегали” (illegals) і тому подібних виразів, які можуть принизити або образити людину. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У Нью-Йорку слово "нелегал" визнали образою та ввели штраф за нього до 250 тисяч доларів

Комісія Нью-Йорка з прав людини випустила 29-сторінкове керівництво проти ксенофобії і дискримінації за національною або расовою ознакою. Документ також забороняє критикувати іммігрантів за недостатній рівень мови і інші відмітні ознаки.

У керівництві комісія призводить гіпотетичні приклади обмеження трудових прав:

  • виконроб не дозволяє приїжджим робочим робити перерву і загрожує, що якщо вони будуть скаржитися — їх виженуть з будівництва;
  • роботодавець не дозволяє працівнику піти на лікарняний;
  • готель забороняє латиноамериканським покоївкам і прибиральникам розмовляти між собою іспанською, так як це нібито ображає постояльців.

    • У липні в США пройшла серія поліцейських облав: співробітники правопорядку шукали незареєстрованих приїжджих. Мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо висловився проти цих рейдів і закликав спростити процес отримання документів для мільйонів жителів США.

    За його словами, Трамп міг провести кампанію під слоганом “Застав Америку знову ненавидіти” (Make America hate again), тому що всі дії президента спрямовані на роз’єднання американців.

    Як писав УНН, американець звинувачений у фальсифікації 38 звітів про перевірку деталей для ракет SpaceX.

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