В Нью-Йорке слово "нелегал" признали оскорблением и ввели штраф за него до 250 тысяч долларов

КИЕВ. 2 октября. УНН. Власти Нью-Йорка ввели штрафы до 250 тысяч долларов за употребление словосочетаний “нелегальный приезжий” (illegal alien), “нелегалы” (illegals) и тому подобных выражений, которые могут унизить или оскорбить человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.