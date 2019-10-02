В Нью-Йорке слово "нелегал" признали оскорблением и ввели штраф за него до 250 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Власти Нью-Йорка ввели штрафы до 250 тысяч долларов за употребление словосочетаний “нелегальный приезжий” (illegal alien), “нелегалы” (illegals) и тому подобных выражений, которые могут унизить или оскорбить человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Комиссия Нью-Йорка по правам человека выпустила 29-страничное руководство против ксенофобии и дискриминации по национальному или расовому признаку. Документ также запрещает критиковать иммигрантов за недостаточный уровень языка и другие отличительные признаки.
В руководстве комиссия приводит гипотетические примеры ущемления трудовых прав:
В июле в США прошла серия полицейских облав: сотрудники правопорядка искали незарегистрированных приезжих. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио высказался против этих рейдов и призвал упростить процесс получения документов для миллионов жителей США.
По его словам, Трамп мог провести кампанию под слоганом “Заставь Америку снова ненавидеть” (Make America hate again), потому что все действия президента направлены на разобщение американцев.
Как писал УНН, американец обвинен в фальсификации 38 отчетов о проверке деталей для ракет SpaceX.