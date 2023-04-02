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У Нью-Йорку біля будівлі ООН вікрили виставку про воєнні злочини рф в Україні

У Нью-Йорку біля будівлі ООН вікрили виставку про воєнні злочини рф в Україні

Київ • УНН

 • 1270462 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Біля будівлі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку відкрили виставку про воєнні злочини росії в Україні, пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Деталі

31 березня відбулася епохальна подія на дипломатичному та культурно-інформаційному фронтах боротьби проти російської агресії: у Нью-Йорку презентована міжнародна виставка про російсько-українську війну «Україна. Розп’яття. Трибунал».

Вона присвячена створенню Спеціального Міжнародного Трибуналу, який судитиме росію за злочин агресії. Експозицію формують артефакти, зібрані упродовж року під час польових експедицій до щойно деокупованих українських населених пунктів.

Виставка проводиться напередодні голосування в ООН резолюції про створення спеціального міжнародного механізму, який покарає країну агресора.

Партнерами проєкту стали Офіс Президента України, Міністерство закордонних справ України, Постійне представництво України при Організації Об’єднаних Націй та Генеральне консульство України в Нью-Йорку.

Доповнення

росія бере на себе почергове головування в Раді Безпеки у квітні.

У МЗС Литви привітали рф зі стартом головування в Радбезі ООН жартом про військовий корабель.

У Білому домі заявили, що росії не місце в Раді Безпеки ООН, проте поки що не існує реального міжнародно-правового шляху, щоб позбавити росію постійного членства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним місцем із росією в Раді Безпеки ООН, а початок її головування в цьому органі 1 квітня є "невдалим жартом".

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