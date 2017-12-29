У Нью-Йорку 12 людей загинули внаслідок пожежі в житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Дванадцять осіб загинули під час пожежі в житловому будинку в нью-йоркському Бронксі. Про це повідомив в п’ятницю мер міста Білл де Блазіо, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Пожежа почалася на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Мер міста повідомив, що серед щонайменше 12 жертв була дитина, зазначивши, що ці дані попередні і кількість загиблих буде рости. Наймолодшій жертві пожежі — один рік, найстаршому було більше 50.
“За наявною на даний момент інформацією, як мінімум 12 чоловік були врятовані і залишаться живі. Пошуки в будівлі тривають”, — сказав Б. де Блазіо.
Як повідомляв УНН, в Аргентині стався вибух на зерновому підприємстві: одна людина загинула, ще вісім — постраждали.