В Нью-Йорке 12 человек погибли в результате пожара в жилом доме

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Мэр города сообщил, что среди не менее 12 жертв был ребенок, отметив, что эти данные предварительные и количество погибших будет расти. Самой молодой жертве пожара — один год, самому старшему было более 50.

“По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются”, — сказал Б. де Блазио.

Как сообщал УНН, в Аргентине произошел взрыв на зерновом предприятии : один человек погиб, еще восемь — пострадали.