У Нью-Делі в ході протестів затримали майже 140 осіб за добу

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Не менш 139 осіб, в основному студентів місцевих вузів, затримані за минулу добу в Нью-Делі під час спроб організувати протести проти прийняття нової редакції закону про громадянство Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of India.