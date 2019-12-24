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У Нью-Делі в ході протестів затримали майже 140 осіб за добу

У Нью-Делі в ході протестів затримали майже 140 осіб за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Не менш 139 осіб, в основному студентів місцевих вузів, затримані за минулу добу в Нью-Делі під час спроб організувати протести проти прийняття нової редакції закону про громадянство Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of India.

Затримання проходили в різних районах центру індійської столиці, серед затриманих 79 жінок.

Більшість було відпущено через кілька годин. Студентські організації звинувачують поліцейських у жорстокості і невиправданих затримання. Поліція в свою чергу вказує, що студенти порушували режим заборони на масові заходи і демонстрації, введену владою в центрі столиці.

"Поліція затримує всіх, хто схожий на студента, і тягне в ділянку, щоб зупинити демократичний протест", - заявив пресі глава Всєїндійськой студентської асоціації (AISA) Саї Баладжи. Асоціація має намір оскаржити дії поліції в офіційному порядку.

Нагадаємо, кількість загиблих під час протестів в Індії зросла до 26 осіб.

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