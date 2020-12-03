У НСЗУ пояснили, чи є надбавки за роботу з COVID-19 для патологоанатомів

“Патологоанатомічні бюро фінансуються через медичну субвенцію. НСЗУ не укладає договори з цими установами. Відповідно, доплати ці фахівці можуть отримувати з джерел, які НСЗУ не адмініструє. Згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують реалізацію програми медичних гарантій, доплати до 300% до зарплати можуть отримувати ті фахівці, які залучені до лікування пацієнтів з COVID-19, або підозрою на нього. Це спеціальні медичні команди у закладах, які госпіталізують пацієнтів з COVID-19 і мають відповідний договір з НСЗУ. Також це члени мобільних бригад, які беруть матеріали для тестування і працівники екстреної медичної допомоги, залучені до надання допомоги пацієнтам з коронавірусом, або підозрою на нього”, - сказала Альона Горошко.

Нагадаємо, зі слів голови МОЗ Максима Степанова, в Україні 300% заробітної плати всім медикам, які працюють з хворими на COVID-19, виплачуються щомісяця у повному обсязі.