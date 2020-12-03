У НСЗУ пояснили, чи є надбавки за роботу з COVID-19 для патологоанатомів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національна служба здоров’я України не укладає договори з патологоанатомічними бюро, тому їхні фахівці, які працюють з тілами померлих від COVID-19, можуть отримувати доплати у 300% з джерел, які НСЗУ не адмініструє. Про це під час брифінгу сказала директорка департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ Альона Горошко, передає кореспондент УНН.
“Патологоанатомічні бюро фінансуються через медичну субвенцію. НСЗУ не укладає договори з цими установами. Відповідно, доплати ці фахівці можуть отримувати з джерел, які НСЗУ не адмініструє. Згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують реалізацію програми медичних гарантій, доплати до 300% до зарплати можуть отримувати ті фахівці, які залучені до лікування пацієнтів з COVID-19, або підозрою на нього. Це спеціальні медичні команди у закладах, які госпіталізують пацієнтів з COVID-19 і мають відповідний договір з НСЗУ. Також це члени мобільних бригад, які беруть матеріали для тестування і працівники екстреної медичної допомоги, залучені до надання допомоги пацієнтам з коронавірусом, або підозрою на нього”, - сказала Альона Горошко.
Нагадаємо, зі слів голови МОЗ Максима Степанова, в Україні 300% заробітної плати всім медикам, які працюють з хворими на COVID-19, виплачуються щомісяця у повному обсязі.