В НСЗУ объяснили, есть ли надбавки за работу с COVID-19 для патологоанатомов

"Патологоанатомические бюро финансируются по медицинской субвенции. НСЗУ не заключает договора с этими учреждениями. Соответственно, доплаты эти специалисты могут получать из источников, которые НСЗУ не администрирует. Согласно нормативно-правовым актам, регламентирующим реализацию программы медицинских гарантий, доплаты до 300% к зарплате могут получать те специалисты, которые вовлечены в лечение пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Это специальные медицинские команды в учреждениях, где госпитализируют пациентов с COVID-19 и имеют соответствующий договор с НСЗУ. Также это члены мобильных бригад, которые берут материалы для тестирования и работники экстренной медицинской помощи, привлеченные к оказанию помощи пациентам с коронавирусом, или подозрением на него", - сказала Алена Горошко.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине 300% заработной платы всем медикам, которые работают с больными COVID-19, выплачиваются ежемесячно в полном объеме.