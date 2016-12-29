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У новорічну ніч на Миколаївщині чергуватимуть 217 рятувальників та 90 одиниць техніки

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час новорічних та різдвяних свят на території Миколаївської області для забезпечення безпеки населення будуть задіяні 217 співробітників обласного управління ДСНС та 90 одиниць техніки. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомили в управлінні ДСНС в Миколаївській області.

Окрім того, у резерві будуть знаходитись 197 рятувальників та 79 одиниць техніки, в тому числі важкої, яка буде застосована у разі суттєвого погіршення погодних умов.

Також до чергування у святкові дні буде залучено аварійно-рятувальний загін спецпризначення, куди входять піротехніки, спеціалісти із хімічних речовин та інші.

Як повідомили у відомстві, у несвяткові дня виходить на чергування на 35 осіб менше, немає резерву, а аварійно-рятувальний загін спецпризначення у звичайні дні залучається за потребою.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, миколаївські обласні структури посилено працюватимуть на свята.

Українські Національні Новини

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