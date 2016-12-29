В новогоднюю ночь в Николаевской области будут дежурить 217 спасателей и 90 единиц техники
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время новогодних и рождественских праздников на территории Николаевской области для обеспечения безопасности населения будут задействованы 217 сотрудников областного управления ГосЧС и 90 единиц техники. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в управлении ГосЧС в Николаевской области.
Кроме того, в резерве будут находиться 197 спасателей и 79 единиц техники, в том числе тяжелой, которая будет применена в случае существенного ухудшения погодных условий.
Также к дежурству в праздничные дни будет привлечен аварийно-спасательный отряд спецназначения, куда входят пиротехники, специалисты из химических веществ и другие.
Как сообщили в ведомстве, в непраздничные дни выходят на дежурство на 35 человек меньше, нет резерва, а аварийно-спасательный отряд спецназначения в обычные дни привлекается по необходимости.
Напомним, как сообщал УНН, николаевские областные структуры будут усиленно работать во время праздников.