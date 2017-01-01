У новорічну ніч на Донеччині не скоєно жодного тяжкого злочину

Вулиці Донецької області патрулювали 175 піших нарядів, більше 30 автопатрулів, 26 груп швидкого реагування — всього 278 нарядів поліції.

У новорічну добу до Єдиного аналітичний сервісний центр, який зараз обслуговує Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ і Торецькому, надійшло 307 повідомлень, що на 34% менше ніж у передноворічні добу. Найчастіше люди зверталися з повідомленнями про сімейні сварки (61 повідомлення або кожен п’ятий дзвінок). Більше 15% дзвінків на 102 носили інформаційний характер. Виявлено 103 порушення ПДР.

Всього за правопорядком на вулицях регіону з 31 грудня на 1 січня стежили понад 1500 правоохоронців. Автодороги патрулювалися працівниками відділу забезпечення безпеки дорожнього руху. За добу не допущено жодного ДТП.

Єдиний за новорічну ніч побутовий конфлікт про який повідомили з лікарні, був розкритий “по гарячих слідах”. 1 січня близько 3:00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 27-річному чоловікові, який в стані алкогольного сп’яніння був доставлений в лікарню м Курахово з проникаючим ножовим пораненням. Поки потерпілий приходив до тями, поліцейські встановили, де він святкував новий рік, виїхали на місце і затримали підозрюваного, 26-річного жителя Курахово, який теж перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину — ніж — вилучено.