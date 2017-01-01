В новогоднюю ночь в Донецкой области не совершено ни одного тяжкого преступления
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь в Донецкой области не было совершено ни одного тяжкого преступления. Всего по области в полицию поступило 650 сообщений от жителей, 71 из которых имеют признаки уголовного преступления. Общее количество обращений в крупных городах снизилось на треть. Ночью произошел один бытовой конфликт с ножевым ранением, который раскрыли по "горячим следам". Об этом проинформировали в ГУНП в Донецкой области, сообщает УНН.
Улицы Донецкой области патрулировали 175 пеших нарядов, более 30 автопатрулей, 26 групп быстрого реагирования — всего 278 нарядов полиции.
За сутки в Единый аналитический сервисный центр, который сейчас обслуживает Мариуполь, Краматорск, Славянск и Торецк, поступило 307 сообщений, что на 34% меньше чем в предновогодние сутки. Чаще всего люди обращались с сообщениями о семейных ссорах (61 сообщение или каждый пятый звонок). Более 15% звонков на "102" носили информационный характер. Выявлено 103 нарушения ПДД.
Всего за правопорядком на улицах региона с 31 декабря на 1 января следили более 1500 правоохранителей. Автодороги патрулировались работниками отдела обеспечения безопасности дорожного движения. За сутки не допущено ни одного ДТП.
Единственный за новогоднюю ночь бытовой конфликт о котором сообщили из больницы, был раскрыт “по горячим следам”. 1 января около 3:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи 27-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу Курахово с проникающим ножевым ранением. Пока потерпевший приходил в себя, полицейские установили, где он праздновал Новый год, выехали на место и задержали подозреваемого, 26-летнего жителя Курахово, который тоже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Орудие преступления — нож — изъято.