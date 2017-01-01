В новогоднюю ночь в Донецкой области не совершено ни одного тяжкого преступления

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь в Донецкой области не было совершено ни одного тяжкого преступления. Всего по области в полицию поступило 650 сообщений от жителей, 71 из которых имеют признаки уголовного преступления. Общее количество обращений в крупных городах снизилось на треть. Ночью произошел один бытовой конфликт с ножевым ранением, который раскрыли по "горячим следам". Об этом проинформировали в ГУНП в Донецкой области, сообщает УНН.