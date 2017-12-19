У Новолуганському 300 абонентів залишилися без тепла внаслідок обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Від ворожих Градів постраждало 29 приватних будинків на вулиці Мічуріна, Пушкіна і Сергієнка; 5 п’ятиповерхівок у кварталах Молодіжному та Дружби, 4 двоповерхівки на вулиці Шкільній та кварталі Сонячний.
Крім того, пошкоджена школа, дитячий садок, фельдшерський пункт та знеструмлена котельня, внаслідок чого 300 абонентів залишилися без тепла, перебито водогін на одну вулицю. За 840 адресами відсутнє електропостачання — в основному, у приватному секторі, у багатоповерхівках електрика є”, — повідомив П.Жебрівський інформацію станом на ранок 19 грудня.
Нагадаємо, на даний час підтверджена інформація про 8 постраждалих: семеро дорослих, один — у тяжкому стані та 6-річна дитина — з психологічною травмою вона відправлена до лікарні. Пошкоджено півсотні будівель.
У Новолуганському розгорнуто оперативний штаб з подолання наслідків обстрілу.