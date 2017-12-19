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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87413 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100194 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100615 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113634 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102415 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105425 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112342 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Новолуганском 300 абонентов остались без тепла из-за обстрелов

В Новолуганском 300 абонентов остались без тепла из-за обстрелов

Киев  •  УНН

 • 10755 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате обесточивания котельной из-за обстрелов поселка Новолуганское 300 абонентов в этом населенном пункте остались без тепла. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"От вражеских Градов пострадали 29 частных домов на улице Мичурина, Пушкина и Сергиенко; 5 пятиэтажек в кварталах Молодежном и Дружбы, 4 двухэтажки на улице Школьной и квартале Солнечный.

Кроме того, повреждена школа, детский сад, фельдшерский пункт и обесточена котельная, в результате чего 300 абонентов остались без тепла, перебито водопровод на одну улицу. По 840 адресам отсутствует электроснабжение - в основном, в частном секторе, в многоэтажках электричество есть", - сообщил П.Жебривский информацию по состоянию на утро 19 декабря.

Напомним, в настоящее время подтверждена информация о 8 пострадавших: семеро взрослых, один - в тяжелом состоянии и 6-летний ребенок - с психологической травмой она отправлена ​​в больницу. Повреждено полсотни зданий.

В Новолуганском развернут оперативный штаб по ликвидации последствий обстрела.

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