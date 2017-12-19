В Новолуганском 300 абонентов остались без тепла из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате обесточивания котельной из-за обстрелов поселка Новолуганское 300 абонентов в этом населенном пункте остались без тепла. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"От вражеских Градов пострадали 29 частных домов на улице Мичурина, Пушкина и Сергиенко; 5 пятиэтажек в кварталах Молодежном и Дружбы, 4 двухэтажки на улице Школьной и квартале Солнечный.
Кроме того, повреждена школа, детский сад, фельдшерский пункт и обесточена котельная, в результате чего 300 абонентов остались без тепла, перебито водопровод на одну улицу. По 840 адресам отсутствует электроснабжение - в основном, в частном секторе, в многоэтажках электричество есть", - сообщил П.Жебривский информацию по состоянию на утро 19 декабря.
Напомним, в настоящее время подтверждена информация о 8 пострадавших: семеро взрослых, один - в тяжелом состоянии и 6-летний ребенок - с психологической травмой она отправлена в больницу. Повреждено полсотни зданий.
В Новолуганском развернут оперативный штаб по ликвидации последствий обстрела.