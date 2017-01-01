У Новий рік у Полтаві народилось більше дівчат, ніж хлопчиків

У пологовому відділені Полтавського обласного перинатального центру напередодні нового року, 31-го грудня, народився один хлопчик та чотири дівчинки. Сьогодні ж, 1-го січня, у відділені на світ з’явилась ще одна дівчинка.

У Полтавському міському клінічному пологовому будинку вночі народилося дві дівчинки та хлопчик. Також в акушерському стаціонарі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського 31 грудня о десятій вечора народилась одна дівчинка. В саму новорічну ніч у відділені дітки не народжувались, а вже вдень, 1-го січня, на світ з’явилась ще одна дівчинка.

Лікарі зазначають, той факт, що дівчат народилось значно більше, ніж хлопчиків, гарна прикмета, адже віщує мирне майбутнє.

Як повідомляв УНН, свідоцтво про народження дитини "одразу в пологовому" можна отримати в 473 медзакладах.