В Новый год в Полтаве родилось больше девочек, чем мальчиков
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 1 января. УНН. В родильных отделениях больниц Полтавы в новогоднюю ночь родилось больше девочек, чем мальчиков. Об этом корреспондент УНН-Центр эксклюзивно узнал в родильных домах города и областной больницы.
В родильном отделении Полтавского областного перинатального центра накануне нового года, 31-го декабря, родился один мальчик и четыре девочки. Сегодня же, 1 января, в отделении на свет появилась еще одна девочка.
В Полтавском городском клиническом роддоме ночью родились две девочки и мальчик. Также в акушерском стационаре Полтавской областной клинической больницы им. М.В.Склифосовского 31 декабря в десять вечера родилась девочка. В саму новогоднюю ночь в отделении детки не рождались, а уже днем, 1 января, на свет появилась еще одна девочка.
Врачи отмечают, тот факт, что девочек родилось значительно больше, чем мальчиков, хорошая примета, ведь предвещает мирное будущее.
Как сообщал УНН, свидетельство о рождении ребенка "сразу в родильном" можно получить в 473 медучреждениях .