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У додатку "Нової пошти" стався технічний збій: поштомат та інші послуги застосунку тимчасово недоступні

У додатку "Нової пошти" стався технічний збій: поштомат та інші послуги застосунку тимчасово недоступні

Київ • УНН

 • 1271067 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Логістична компанія "Нова Пошта" повідомила про технічний збій мобільного застосунку, через що наразі не можна скористатися поштоматом та іншими послугами з додатка компанії, передає УНН.

Цитата

"На жаль, через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти тимчасово не працює. Тому наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку. Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Компанія зазначила, що усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні "Нової пошти". Інші цифрові точки контакту, у тому числі API, бізнес-кабінет та сайт, працюють.

У "Новій пошті" зауважили, що працюють над усуненням збою та повідомлять про відновлення роботу застосунку у соціальних мережах та на сайті компанії.

Нагадаємо

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook анонсував запуск нової марки та показав картинку, яка назвав "робочим ескізом".

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