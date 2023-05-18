У додатку "Нової пошти" стався технічний збій: поштомат та інші послуги застосунку тимчасово недоступні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Логістична компанія "Нова Пошта" повідомила про технічний збій мобільного застосунку, через що наразі не можна скористатися поштоматом та іншими послугами з додатка компанії, передає УНН.
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"На жаль, через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти тимчасово не працює. Тому наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку. Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Компанія зазначила, що усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні "Нової пошти". Інші цифрові точки контакту, у тому числі API, бізнес-кабінет та сайт, працюють.
У "Новій пошті" зауважили, що працюють над усуненням збою та повідомлять про відновлення роботу застосунку у соціальних мережах та на сайті компанії.
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