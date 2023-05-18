В приложении "Новой почты" произошел технический сбой: почтомат и другие услуги временно недоступны

Цитата

"К сожалению, из-за технического сбоя мобильное приложение Новой почты временно не работает. Поэтому пока невозможно воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения. Всем, кто ожидают посылки в почтомате сегодня, - в ближайшее время позвонит оператору Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобен для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - говорится в сообщении.

Детали

Компания отметила, что все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги можно получить в любом отделении "Новой почты". Другие цифровые точки контакта, включая API, бизнес-кабинет и сайт, работают.

В "Новой почте" отметили, что работают над устранением сбоя и сообщат о возобновлении работы приложения в социальных сетях и на сайте компании.

Напомним

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский на своей странице в Facebook анонсировал запуск новой марки и показал картинку, которую назвал "рабочим эскизом".