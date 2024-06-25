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У Норвегії вирішили створити стратегічний запас зерна на випадок війни чи змін клімату

Київ • УНН

 • 19896 перегляди

Влада Норвегії планує підписати додаткові контракти, аби до 2029 року мати близько 82,5 тисячі тонн зерна в сховищах. Очікується, що цього вистачить для забезпечення 5,6-мільйонного населення Норвегії протягом трьох місяців.

У Норвегії вирішили створити стратегічний запас зерна на випадок війни чи змін клімату

Норвегія створить стратегічний запас зерна, який планується використати в разі погіршення ситуації через війну, пандемію чи зміни клімату. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, уряд Норвегії вже підписав угоду чотирма приватними компаніями, яка передбачає зберігання 30 тисяч тонн зерна у 2024 та 2025 роках у вже наявних потужностях компаній на об'єктах по всій країні.

Зазначається, що самі компанії "можуть вільно інвестувати в нові потужності і самостійно вирішувати, де вони хочуть зберігати зерно на екстрені випадки, але вони повинні надати зерно для держави, якщо це буде потрібно".

Повинен існувати додатковий рівень безпеки на випадок серйозних збоїв у міжнародній торговельній системі або падіння національного виробництва

- наголошує міністр сільського господарства і продовольства Норвегії Слагсволд Ведум.

У виданні додають, що влада Норвегії планує підписати додаткові контракти, аби до 2029 року мати близько 82,5 тисячі тонн зерна в сховищах. Його, за оцінками, вистачить для забезпечення 5,6-мільйонного населення Норвегії протягом трьох місяців.

Доповнення

Після Другої світової війни Норвегія вже мала подібні стратегічні запаси зерна у 1950-х роках. А втім,у 2002 році країна закрила зерносховища через відсутність потреби.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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