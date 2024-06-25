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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Норвегии решили создать стратегический запас зерна на случай войны или изменений климата

В Норвегии решили создать стратегический запас зерна на случай войны или изменений климата

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 16:07  •  1405 просмотра

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Власти Норвегии планируют подписать дополнительные контракты, чтобы к 2029 году иметь около 82,5 тысячи тонн зерна в хранилищах. Ожидается, что этого хватит для обеспечения 5,6-миллионного населения Норвегии в течение трех месяцев.

Норвегия создаст стратегический запас зерна, который планируется использовать в случае ухудшения ситуации из-за войны, пандемии или изменения климата. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

детали 

В частности, правительство Норвегии уже подписало соглашение четырьмя частными компаниями ,которое предусматривает хранение 30 тысяч тонн зерна в 2024 и 2025 годах в уже имеющихся мощностях компаний на объектах по всей стране.

Отмечается, что сами компании "могут свободно инвестировать в новые мощности и самостоятельно решать, где они хотят хранить зерно на экстренные случаи, но они должны предоставить зерно для государства, если это потребуется".

Должен существовать дополнительный уровень безопасности на случай серьезных сбоев в международной торговой системе или падения национального производства

- подчеркивает министр сельского хозяйства и продовольствия Норвегии Слагсволд Ведум.

В издании добавляют, что власти Норвегии планируют подписать дополнительные контракты, чтобы к 2029 году иметь около 82,5 тысячи тонн зерна в хранилищах. Его, по оценкам, хватит для обеспечения 5,6-миллионного населения Норвегии в течение трех месяцев.

Дополнение

После Второй мировой войны Норвегия уже имела аналогичные стратегические запасы зерна в 1950-х годах. Впрочем, в 2002 году страна закрыла зернохранилища из-за отсутствия необходимости.

В СНБО допускают, что путин применит тактическое ядерное оружие в случае поражения в Украине17 июня 2024, 16:09 • 36550 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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