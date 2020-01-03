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У Норвегії температурний рекорд: 19 градусів тепла у січні

У Норвегії температурний рекорд: 19 градусів тепла у січні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Норвегії зафіксували температурний рекорд у січні, коли зафіксували 19 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Західна Норвегія переживає рідкісну теплову хвилю на початку січня… Найвища температура у 19 градусів, на понад 25 градусів вище середньомісячної - була виміряна в селі Сандальсора. Це робить січневий день найтеплішим для Норвегії з моменту початку спостережень", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що хоча люди й насолоджувались погодою та ходили в футболках, однак є побоювання через зміни клімату.

Повідомляється, що попередній максимум, що був зареєстрований у січні в Сандальсорі був на рівні 17,4 градуса.

"Це також б’є температурний рекорд зимових місяців у Скандинавії", - сказав мер муніципалітету Раума Івон Уолд.

Зазначається, що підвищення температури пов’язані з поривами вітру, що мають назву Фен. 

Нагадаємо, минулого року у Києві було побито 36 температурних рекордів.

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