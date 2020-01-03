В Норвегии температурный рекорд: 19 градусов тепла в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Норвегии зафиксировали температурный рекорд в январе, когда зафиксировали 19 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Западная Норвегия переживает редкую тепловую волну в начале января... Самая высокая температура в 19 градусов, более чем на 25 градусов выше среднемесячной - была измерена в селе Сандальсора. Это делает январский день самым теплым для Норвегии с момента начала наблюдений", - сообщили в СМИ.
Указано, что хотя люди наслаждались погодой и ходили в футболках, однако есть опасения из-за изменений климата.
Сообщается, что предыдущий максимум, который был зарегистрирован в январе в Сандальсоре был на уровне 17,4 градуса.
"Это также бьет температурный рекорд зимних месяцев в Скандинавии", - сказал мэр муниципалитета Раума Ивон Уолд.
Отмечается, что повышение температуры связано с порывами ветра, которые называются Фён.
В прошлом году в Киеве было побито 36 температурных рекордов.