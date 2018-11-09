У Норвегії стався найсильніший в історії країни землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Біля берегів острова Ян-Маєн у Норвегії стався землетрус магнітудою 6,8 - найсильніший, зареєстрований в історії країни, передає УНН з посиланням на місцеве видання Aftenposten.
Зазначається, що землетрус стався о 2:49 ночі у п’ятницю з епіцентром на відстані 125 км на північний захід від острова.
На час землетрусу на острові перебувало менше 20 осіб. Ніхто не постраждав, пише видання.
Землетрус вважається найсильнішим, зафіксованим коли-небудь на території Норвегії. Згідно з інформацією Норвезького сейсмічного масиву NORSAR, попередній найсильніший землетрус стався також у районі острова Ян-Маєн у 2012 році і мав магнітуду 6,6.
Як повідомляв УНН, два землетруси сталися цього тижня у західній частині Грузії.