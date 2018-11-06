Два землетруси сталися на заході Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Два землетруси сталися у західній частині Грузії сьогодні вранці з різницею у три хвилини. Про це з посиланням на дані національного центру сейсмічного моніторингу повідомляє Новости-Грузия, передає УНН.
О 5:17 за тбіліським часом перший землетрус стався у регіоні Рача-Лечхумі - Квемо Сванеті. Підземні поштовхи силою 5,1 бала за 14 кілометрів на південний схід від міста Оні.
За попередніми даними, землетрус не призвів до руйнувань.
Вказано, що 5 листопада о 17:36 за місцевим часом підземні поштовхи були зафіксовані у Тбілісі, у районі Глдані-Надзаладеві.
Нагадаємо, три землетруси сталися біля берегів Греції протягом півгодини.