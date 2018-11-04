Три землетруси сталися біля берегів Греції протягом півгодини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Іонічному морі біля берегів Греції протягом півгодини сталися три землетруси. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.
За його даними, сталося три підземних поштовхи магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9.
Перше землетрус стався в 2:44 за місцевим часом (збігається з київським). Епіцентр поштовхів знаходився в 253 км від Афін і в 27 км від острова Закінф. Осередок залягав на глибині 10 км.
Через 20 хвилин стався другий землетрус магнітудою 4,7. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 285 км від Афін і в 73 км від острова Закінф. Осередок залягав на глибині 10 км.
В 3:12 за місцевим часом біля берегів Греції стався третій землетрус. Він виявився найпотужнішим з трьох — магнітудою 4,9. Його епіцентр знаходився в 47 км від острова Закінф. Глибина залягання поштовхів також перебувала на глибині 10 км.
В результаті підземних поштовхів на острові Закінф було порушено електропостачання. При цьому на острівці Строфадіа через землетруси частково обвалився побудований в XIII столітті монастир Преображення Господнього.
Як повідомляв УНН, кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 людей.